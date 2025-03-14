Новая теория заговора: Вместо Блиновской в СИЗО сидит её двойник?

В частности, активно продвигается версия, что сейчас в СИЗО сидит двойник Блиновской, а сама она якобы отдыхает за границей. Конспирологи считают, что блогерша находится в ОАЭ, Греции или Турции. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые не верят в эффект двойника, а другие говорят, что такой исход вполне ожидаем для Блиновской. Причём люди называют главный аргумент этой истории. По их словам, блогер на удивление улыбалась, когда ей выносили приговор.