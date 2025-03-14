Новая теория заговора: Вместо Блиновской в СИЗО сидит её двойник?
В Сети появилась теория, что вместо Блиновской в СИЗО сидит её двойник
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
В Интернете активно распространяется новая теория заговора, связанная с блогером Еленой Блиновской. Пользователи соцсетей высказывают мнение, что «королева марафонов» на самом деле находится на свободе.
В частности, активно продвигается версия, что сейчас в СИЗО сидит двойник Блиновской, а сама она якобы отдыхает за границей. Конспирологи считают, что блогерша находится в ОАЭ, Греции или Турции. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые не верят в эффект двойника, а другие говорят, что такой исход вполне ожидаем для Блиновской. Причём люди называют главный аргумент этой истории. По их словам, блогер на удивление улыбалась, когда ей выносили приговор.
Некоторые комментаторы поговаривают, что сын Блиновской выложил в соцсетях видео, на котором видно якобы его отдыхающую на побережье мать. Всплыли даже «подлинные переписки» с так называемым двойником. Девушка из Читы утверждает, что ей предложили за несколько миллионов долларов отсидеть срок Блиновской.
Напомним, что Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о миллиардном долге по налогам. Ещё блогерша была оштрафована на миллион рублей, также ей запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Адвокат «королевы марафонов» отметил, что воспитывать её детей будут родственники, пока мать находится в тюрьме. Отбывать срок Блиновская, вероятно, будет в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу.