Ватник, юбка и косынка: Стало известно, в каких условиях будет сидеть Блиновская
Kp.ru: Блиновская, вероятно, будет сидеть в ИК-1 во Владимирской области
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
«Королева марафонов» Елена Блиновская, вероятнее всего, будет отбывать наказание в ИК-1 в посёлке Головино во Владимирской области. Однако на данном этапе нельзя делать однозначные выводы, ведь защита подсудимой ещё может обжаловать приговор. Об этом рассказал источник kp.ru в правоохранительных структурах.
Тем не менее,наиболее подходящим вариантом для Блиновской остаётся именно владимирская ИК-1, куда отправляют женщин-первоходок, деятельность которых не связана с чистым криминалом. В колонии абсолютно для всех предусмотрен одинаковый набор униформы: зелёные майка-алкоголичка, блузка, юбка, брюки для сельхозработ, свитер, пальто-ватник, тёплый платок и две белые косынки.
В колонии вместо бараков построены капитальные кирпичные корпуса. В одном помещении живут 15-20 женщин. На территории исправительного учреждения расположен большой швейный цех, где осуждённые шьют форму для сотрудников ФСИН, заключил источник издания.
Напомним, ранее уже сообщалось, что Блиновскую могут в ИК-1 в посёлке Головино Судогодского района Владимирской области. Там часто отбывают наказание женщины, которых осудили по экономическим статьям. Так, например, именно в этой колонии сидела Евгения Васильева, ставшая фигуранткой коррупционного скандала, будучи чиновницей Минобороны.
Напомним, Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о миллиардном долге по налогам. Кроме того, она была оштрафована на миллион рублей, также ей запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Адвокат Блиновской отметил, что воспитывать её детей будут родственники, пока мать находится в тюрьме.