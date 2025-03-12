Ватник, юбка и косынка: Стало известно, в каких условиях будет сидеть Блиновская

«Королева марафонов» Елена Блиновская, вероятнее всего, будет отбывать наказание в ИК-1 в посёлке Головино во Владимирской области. Однако на данном этапе нельзя делать однозначные выводы, ведь защита подсудимой ещё может обжаловать приговор. Об этом рассказал источник kp.ru в правоохранительных структурах.

Тем не менее,наиболее подходящим вариантом для Блиновской остаётся именно владимирская ИК-1, куда отправляют женщин-первоходок, деятельность которых не связана с чистым криминалом. В колонии абсолютно для всех предусмотрен одинаковый набор униформы: зелёные майка-алкоголичка, блузка, юбка, брюки для сельхозработ, свитер, пальто-ватник, тёплый платок и две белые косынки.

В колонии вместо бараков построены капитальные кирпичные корпуса. В одном помещении живут 15-20 женщин. На территории исправительного учреждения расположен большой швейный цех, где осуждённые шьют форму для сотрудников ФСИН, заключил источник издания.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Блиновскую могут в ИК-1 в посёлке Головино Судогодского района Владимирской области. Там часто отбывают наказание женщины, которых осудили по экономическим статьям. Так, например, именно в этой колонии сидела Евгения Васильева, ставшая фигуранткой коррупционного скандала, будучи чиновницей Минобороны.