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1 апреля, 10:41

Будет собирать беспилотники: Журналисты в День смеха «отправили» Блиновскую на СВО

«Светские хроники»: Блогерша Елена Блиновская отправится на СВО

Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Freepik / 4045

Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © Freepik / 4045

«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Светские хроники», ссылаясь на источники в СМИ.

Наши коллеги написали, что «королева марафонов» планирует заняться сборкой беспилотников и организацией логистики для военных подразделений. Даже немного жаль, что этот материал появился в медиапространстве в День смеха, 1 апреля.

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Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию на автомобиле. Следствие утверждает, что с 2019 по 2021 год она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. К февралю 2025 года, с учетом пеней и штрафов, ее налоговая задолженность возросла до 1,4 миллиарда рублей. 3 марта 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств.

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Марина Фещенко
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