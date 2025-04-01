Будет собирать беспилотники: Журналисты в День смеха «отправили» Блиновскую на СВО

Наши коллеги написали, что «королева марафонов» планирует заняться сборкой беспилотников и организацией логистики для военных подразделений. Даже немного жаль, что этот материал появился в медиапространстве в День смеха, 1 апреля.

Тест на День дурака 2025: угадайте, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей

Тест на День дурака 2025: угадайте, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию на автомобиле. Следствие утверждает, что с 2019 по 2021 год она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. К февралю 2025 года, с учетом пеней и штрафов, ее налоговая задолженность возросла до 1,4 миллиарда рублей. 3 марта 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств.