Регион
11 сентября, 05:28

В Госдуме предложили снизить возраст получения повышенной пенсии до 70 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Госдуме готовят законопроект, который позволит получать повышенные выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет«, — говорится в пояснении», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, пенсионерам в 70 лет будет назначаться 100%-ная надбавка к фиксированной выплате, а в 80 лет или при инвалидности I группы — 200%. В 90 лет — 300%. Инициатива возникла после обращения жителя Луганска, много лет работавшего на вредном производстве. Депутаты подчеркивают, что многие пожилые люди не доживают до 80 лет и нуждаются в дополнительной поддержке на лекарства и уход уже в 70-летнем возрасте.

По мнению авторов законопроекта, инициатива повысит уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, поможет им в удовлетворении потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также поспособствует росту ожидаемой продолжительности жизни.

С 1 октября повысят социальные выплаты и сделают прибавку к празднику. Кто получит больше
А ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства некоторым пенсионерам. Там отметили, что пожилые россияне — одна из самых уязвимых категорий населения, которые часто остаются без социальной поддержки.

