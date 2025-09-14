Россиянам назвали способ увеличить пенсию до 100 тысяч рублей

В России можно получать высокую пенсию в 100 тысяч рублей, если отработать минимум 53 года и иметь зарплату в 230 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, напомнив, что некоторые категории работников изначально имею право на высокие пенсионные выплаты.

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 – при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — рассказал он РИА «Новости».

Депутат привёл пример, что если у военного выслуга около 35 лет, то он сможет получать максимум 85% от оклада. Иными словами, для пенсии в 100 тысяч, понадобится довольствие размером от 120 тысяч в месяц. Парламентарий напомнил, что такие высокие заработки есть у контрактников, лётчиков-испытателей, космонавтов. Кроме того, некоторые Герои РФ имеют пенсию от 100 тысяч с учётом всех полагающихся льгот.

По словам депутата, можно и самому позаботиться о высокой пенсии. Например, обратиться в негосударственный фонд, делать туда отчисления с 30 лет по 5 тысяч в месяц, а также первоначальный взнос оформить на 100 тысяч. Соответственно, после выхода на пенсию гражданин будет получать в качестве надбавки 40 тысяч рублей ежемесячно на протяжении 10 лет.