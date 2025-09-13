В Совфеде объяснили, как декрет влияет на размер пенсии

В России периоды отпуска по уходу за ребёнком засчитываются в трудовой стаж, что позволяет сохранить право на получение пенсии в дальнейшем. Об этом рассказала РИА «Новости» сенатор Наталия Косихина.

«За каждый год ухода одним из родителей за ребёнком до достижения им полутора лет назначается определённое количество пенсионных коэффициентов: 1,8 – за первым ребёнком, 3,6 – за вторым ребёнком, 5,4 – за третьим и последующими», — сказала она.

Пенсионные баллы, начисляемые за период декретного отпуска, суммируются с баллами, заработанными в период трудовой деятельности, и влияют на размер будущей пенсии. Декретный отпуск не только не уменьшает размер будущей пенсии, но и может способствовать её увеличению, если пенсионные баллы, начисленные за этот период, превысят баллы, заработанные в период работы.

Стоит учитывать, что при совпадении нескольких периодов, учитываемых в стаже, для расчёта пенсии выбирается только один – наиболее выгодный. Например, если женщина одновременно находилась в отпуске по уходу за ребёнком и продолжала официально работать, то при расчёте пенсии будет учтён тот период, за который начислено больше пенсионных коэффициентов.