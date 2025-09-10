В Госдуме назвали размер пенсии при отсутствии стажа
Депутат Якубовский: При отсутствии трудового стажа назначат социальную пенсию
Недостаточный трудовой стаж может стать причиной назначения гражданину лишь социальной пенсии, а не страховой. Об этом RT сообщил депутата Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что для получения страхового пенсионного обеспечения по старости необходимо иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
«В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8–10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок. Это значит, что полностью без пенсии человек не останется, но социальная выплата значительно ниже», — заявил он.
Как сообщал Life.ru, в октябре 2025 года в России повысят пенсии для граждан, которые получают страховую пенсию по старости и достигли 80-летнего возраста в сентябре 2025 года. Запланированное на октябрь повышение страховых пенсий составит 27,6% относительно сентябрьского уровня. Это решение пришло на смену изначальному плану по индексации выплат всего на 4,5%.