В Госдуме назвали размер пенсии при отсутствии стажа

Недостаточный трудовой стаж может стать причиной назначения гражданину лишь социальной пенсии, а не страховой. Об этом RT сообщил депутата Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что для получения страхового пенсионного обеспечения по старости необходимо иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

«В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8–10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок. Это значит, что полностью без пенсии человек не останется, но социальная выплата значительно ниже», — заявил он.