10 сентября, 10:14

В Госдуме назвали размер пенсии при отсутствии стажа

Депутат Якубовский: При отсутствии трудового стажа назначат социальную пенсию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Недостаточный трудовой стаж может стать причиной назначения гражданину лишь социальной пенсии, а не страховой. Об этом RT сообщил депутата Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что для получения страхового пенсионного обеспечения по старости необходимо иметь как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

«В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8–10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок. Это значит, что полностью без пенсии человек не останется, но социальная выплата значительно ниже», — заявил он.

Как сообщал Life.ru, в октябре 2025 года в России повысят пенсии для граждан, которые получают страховую пенсию по старости и достигли 80-летнего возраста в сентябре 2025 года. Запланированное на октябрь повышение страховых пенсий составит 27,6% относительно сентябрьского уровня. Это решение пришло на смену изначальному плану по индексации выплат всего на 4,5%.

