Разница в размере пенсий в разных регионах России превысила двукратный порог

В первом полугодии текущего года различия в размерах пенсий в российских регионах превысили двукратный порог. Об этом сообщает газета «Известия», подчёркивая, что разрыв достиг максимума с момента начала публикации подобных данных в 2021 году.

Наибольшие пенсионные выплаты получают жители Чукотского автономного округа — в среднем 41,6 тысячи рублей. В то же время наименее обеспеченными оказались пенсионеры Кабардино-Балкарии с пенсией всего 19,4 тысячи рублей.

За три года разница между максимальными и минимальными пенсиями увеличилась почти в полтора раза — с 15,3 до 22,2 тысячи рублей. При этом за последний год рост составил рекордные 16%, что свидетельствует о нарастающей диспропорции.

В число регионов с высокими пенсионными выплатами также вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский округ, Магаданская область и Камчатка. На противоположной стороне рейтинга — Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.

Эксперты связывают такую разбежку с различиями в уровне заработных плат по регионам. Северные территории богаты добывающими предприятиями с тяжёлыми условиями труда, что отражается на более высоких доходах и, соответственно, на пенсиях.