Драмы больше нет: Названы три типа россиян по отношению к пенсии

Выход на пенсию считается важным переходным этапом в жизни людей, требующим от них не только финансовой, но и психологической подготовки. По отношению к этому событию среди россиян можно выделить три типа личности, уверена доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

К первому относятся люди, для которых профессия является делом всей жизни. Они, достигнув пенсионного возраста и накопив опыт и компетенции, продолжают заниматься прежним видом деятельности. Особенно это характерно для тех, кто работает в творческих или педагогических сферах. В этом случае важно сохранять способность учиться новому и адаптироваться, а также быть гибким в контактах с молодым поколением.

Второй тип включает граждан, которые вынуждены выйти на пенсию по принуждению. Это один из самых драматичных сценариев завершения трудовой деятельности, когда уход происходит не по собственному желанию, а вследствие увольнения. Наконец, представители третьего типа воспринимают пенсию как естественный этап выхода из профессии. В их числе есть люди, которые выбрали специальность неудачно или случайно.