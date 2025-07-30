Декретный отпуск в 2025 году: Сколько длится, как правильно оформить и получить выплаты

Декретный отпуск... Кто-то уходит в него несколько раз за жизнь... Может, даже более десяти. А кто-то может о нём только мечтать. Если у вас, как у Мартина Лютера Кинга, есть мечта, то этот текст — для вас. Хватит мечтать о декретном отпуске, пора переходить к осознанным действиям. В материале мы расскажем про все подводные камни: что это, как оплачивается, будет ли за него начисляться пенсия, сколько лет продлится. И даже покажем образец заявления на декрет.

Что такое декретный отпуск

Что такое декретный отпуск? В англоязычном мире это maternity leave, и там он, как правило, меньше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Декретный отпуск — это определённое количество оплачиваемых нерабочих дней, которые работодатель обязан предоставить женщине в период беременности, родов и ухода за ребёнком, пока тот ещё совсем маленький. Декреты существуют в разных странах по всему миру, но лидеры по условиям — Болгария, Норвегия и Швеция. Там такой отпуск оплачивают щедро и выдают более чем на 25 недель. Кстати, это ещё и замечательный способ стимуляции населения, если у вас «погрустнела» демография.

Сколько длится декретный отпуск

Декретный отпуск — сколько? Этот вопрос волнует многих. И не только в календарном, но и в финансовом смысле. В России декретный отпуск поделён на две части. Сначала — отпуск по беременности и родам, составляет он 70 дней до родов и 70 дней после родов. Получается 140 дней, или 20 недель. Но редкая мать сможет приступить к полноценной трудовой деятельности так рано. Поэтому в России существует вторая часть декрета — отпуск по уходу за ребёнком. До 1,5 лет вам и ребёнку будут платить пособие. А весь массив декрета может продлиться до того, как ребёнку исполнится 3 года. То есть до 3 лет и 70 дней.

Но декретный отпуск может длиться и дольше. При осложнённой беременности дают отпуск в 156 календарных дней, из них 86 будут после родов. Многоплодная беременность, то есть двойня или тройня, это 194 дня. А именно 84 до родов и 110 после. При усыновлении младенца до трёх месяцев дают 70 дней декрета, а если их несколько — то могут дать и все 110 дней. Декретный отпуск полагается в случае усыновления тоже.

Как оплачивается декретный отпуск

Мы поняли, сколько длится декретный отпуск. Выплаты? Расчёт? Сколько будет денег у молодой семьи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Декретный отпуск в России оплачивается. Причём оплачивается он государством и работодателем одновременно. Выплаты приходят из Социального фонда России, а ваша компания их оформляет. Вот как оплачивают декретный отпуск. Отпуск по беременности и родам, состоящий из 140 дней, оплачивается в размере 100% от среднего заработка за два года до родов. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка за два года до родов.

Но это ещё не всё. Мы поняли, как оплачивается декретный отпуск. Но как он рассчитывается? Сколько денег в итоге получит на руки молодая мать? И кто займётся расчётом декрета — СФР или работодатель? Это довольно сложные вопросы. Но у нас есть ответы. Чтобы рассчитать декретные выплаты, умножьте вашу месячную зарплату на 24 , столько месяцев в двух годах. Потом разделите на 730 , это количество дней. Сумму снова умножьте на 30,4 и 100% . Это будет ваша ежемесячная выплата. Но точно рассчитает только бухгалтер.

, столько месяцев в двух годах. , это количество дней. Сумму . Это будет ваша ежемесячная выплата. Но точно рассчитает только бухгалтер. Выплаты на отпуск по беременности и родам может платить Социальный фонд, а может и сам работодатель. На самом деле работодателю это даже выгодно, потому что потом он получает от СФР компенсацию.

Как правильно оформить декретный отпуск в 2025 году

Мы знаем, сколько денег дадут за декретный отпуск и сколько дней он продлится. Теперь пора его оформить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Вот видите, декретный отпуск уже не так страшен, как нам поначалу казалось. Нам всем, включая и будущих матерей, и их работодателей. Теперь пора приступить к воплощению в жизнь мечты о декрете. Пошаговый план, как правильно оформить свой первый декретный отпуск в 2025 году, читайте далее.

1. Оформите больничный

Вам понадобится поликлиника или женская консультация. Листок нетрудоспособности выдают на 30-й неделе беременности, если та нормальна. Если наблюдаются аномалии, то получите больничный на 28-й неделе. Номер больничного запомните и сообщите работодателю. Правда, сейчас ваше место работы может получить такие данные самостоятельно.

2. Напишите заявление на отпуск по беременности и родам

Напишите заявление на отпуск по беременности и родам. В вашем заявлении должны быть данные работодателя, ваши ФИО, номер больничного и даты, во время которых вы будете в декрете. У нас есть образец, вы найдёте его чуть ниже.

3. Ожидайте оформления приказа и выплаты пособий

Следующий этап — буквально ожидание решения работодателя. Ваше место работы выпустит приказ о предоставлении вам отпуска по беременности и родам, либо по форме «Т-6», либо свой, уникальный. На основании больничного листка вам будут начисляться выплаты почти сразу, ожидать можно до 10 календарных дней. С отпуском по уходу за ребёнком почти то же самое — пишете даты от окончания отпуска по родам до третьего дня рождения вашего малыша, подаёте работодателю заявление вместе со свидетельством о рождении.

4. Образец заявления на декретный отпуск

Декретный отпуск мамам выдают охотно, особенно в крупных компаниях. А с 2024 года его можно оформить и на основании ГПХ, платить тоже будут СФР или работодатель. А ниже предоставим текст примерного заявления на отпуск по беременности и родам в 2025 году.

В верхнем правом углу должны быть: наименование должности руководителя вашей организации

наименование вашей организации

от

ваше ФИО

В середине листа формата А4 в центре должен быть примерно этот текст: заявление на предоставление отпуска по беременности и родам.

На основании электронного листка нетрудоспособности от [дата, номер] прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

Под текстом из предыдущего абзаца слева должны присутствовать [число, месяц, год]. На одном уровне с правой стороны поставьте вашу подпись и ФИО с инициалами.

Вопросы и ответы по декретному отпуску в 2025

Декретный отпуск — это таинственная привилегия. Кстати, не только женская. Мужчины тоже могут такой получить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Rolenko

Декретный отпуск вызывает много вопросов, даже если он такой большой, как в России. Мы постараемся организовать тут небольшую базу знаний с ответами на часто задаваемые вопросы. А вопросов много, потому что не совсем понятно, как декрет влияет на стаж, на пенсию, кто помимо мамы может его получить и каким образом, что именно и как оформлять, куда сдавать, сколько будет денег, можно ли работать... Сейчас это всё разберём.

На какой неделе беременности уходят в декретный отпуск?

Мы уже отвечали на этот вопрос раньше, но неплохо будет закрепить материал. В декретный отпуск ваша женская консультация отпустит вас с 30-й недели беременности. По крайней мере, мы на это очень надеемся, потому что декрет с 28-й недели беременности выдают, только если она проблемная.

Можно ли оформить отпуск по уходу за ребёнком задним числом?

Нет. Просто нет. Это плохая идея.

Обязательно ли уходить в отпуск по беременности и родам сразу после открытия больничного?

Сразу после получения листка нетрудоспособности, или же больничного, необязательно. Сначала вам нужно написать заявление. Обычно отпускают с даты заявления. Но заявление вы пишете в пределах действия больничного.

Входит ли декретный отпуск в трудовой стаж?

Да, входит, и это шикарная новость! Но есть ряд нюансов. Отпуск по беременности и родам, те самые 140 дней, входят в трудовой и страховой стаж полностью. И полностью включаются в пенсию. Отпуск по уходу за малышом до 1,5 лет включается в трудовой стаж, но не в страховой, зато рассчитывается в пенсию. А оставшиеся полтора года декрета, пока вашему ребёнку не исполнится три года, только учитываются в стаже, но не рассчитываются.

Можно ли в декретном отпуске официально устроиться на работу?

Можно, но не на полный день. Вы можете либо устроиться по совместительству, либо по договору ГПХ (гражданско-правового характера).

Декретный отпуск дают только мамам или ещё кому-то?

Если, например, мама не работает, зато работает папа или бабушка, то декретный отпуск могут взять те, кто работает. Но это касается только лишь отпуска по уходу за ребёнком. Кто не рожает — тот не берёт отпуск по беременности и родам на 140 дней.