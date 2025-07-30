Военнообязанные, должники и даже дети: Кому с 1 августа могут ограничить право выезда за границу Помните, как приятно было отдохнуть на Средиземном море в Анталье? А пройтись по оживлённым улочкам Бангкока? Если вы среди этих категорий граждан, скорее удалите такие воспоминания, иначе будет больно. Life.ru — о том, кому с 1 августа 2025 года нельзя за границу. 30 июля, 05:00 С 1 августа 2025 года кое-кому придётся забыть об очередном отпуске в Турции. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Alexander Piragis, Chaton Chokpatara, © Freepik, © Freepik

Выезд россиян за границу регулируется на основе Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Его впервые приняли в 1996 году, а 21 апреля 2025 года снова отредактировали. Это стандартный процесс. Государство постоянно работает над ограничением выезда одних категорий граждан и, наоборот, разрешает выезд другим. Смотрите, кто скоро станет невыездным!

Должники (ФССП, более 10 тысяч рублей)

Самая, пожалуй, многочисленная категория граждан. Но для них вроде готовят хорошие новости. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Если у вас есть кредитная карта, кредит или ипотека и вы исправно вносите все платежи — волноваться не о чем. А вот административные штрафы, например за нарушение правил дорожного движения, лучше всё же проверить. Как и налоги, если у вас ИП. Правило простое. У вас есть долг, назначенный через суд, а вы сами находитесь в реестре Федеральной службы судебных приставов, значит, вы невыездной. Это касается тех, чьи долги по суду превышают 30 тысяч рублей — без просрочек. А с просрочками не сможете пересечь границу, если долг превышает 10 тысяч рублей. Такие дела.

Но в июле депутаты Госдумы озаботились бедственным положением граждан с долгами. Законопроект внесла 21 июля фракция разных партий. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутаты предлагают повысить порог в три раза. Если его примут, ограничивать выезд будут с 90 тысяч рублей. У законопроекта есть противники, поскольку ограничение выезда заставляет должников оплачивать штрафы быстро.

Силовики (главным образом ФСБ)

Ваша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, поэтому отпуск иногда приходится проводить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В полной мере этот запрет действует только на сотрудников ФСБ. Те, кто находится на службе в настоящее время, выезжать не могут, только в случае крайней необходимости — например, на экстренное лечение. Если срок службы подошёл к концу, нужно подождать пять лет. Только тогда выезд разрешают. Все остальные сотрудники силовых органов, включая МВД, могут выезжать за границу, если не попадают под режим государственной тайны. Кстати, при доступе к сведениям особенной важности даже после пяти лет по окончании срока службы сотруднику ФСБ могут не разрешить выезд.

Люди с доступом к гостайне

Это касается тех, кто знает секретные сведения по работе, либо их заместителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Polonio Video

Доступ к сведениям особенной важности ограничивает в поездках не только сотрудников силовых структур. Любая должность, которая предполагает секретные сведения либо режим гостайны, — это запрет на путешествия за пределы страны. Сотрудники государственных органов, прокуратуры, сотрудники некоторых научных организаций — все они могут обладать сведениями особой важности. В этом случае покидать Россию нельзя.

Призывники (с повестками и без)

Эта категория граждан могла бы конкурировать с должниками, если бы в Армию РФ призывали женщин. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Те, кто призван на военную службу или подлежит призыву, причём уже получил повестку в военкомат — есть новости. Уехать за границу не получится. То же касается и альтернативной гражданской службы. Она может быть назначена несгибаемым пацифистам или верующим, чья религия категорически запрещает брать в руки оружие. А ещё призыву на альтернативную гражданскую службу подлежат представители малочисленных коренных народов России. Таких в нашей стране официально 47: абазины из Карачаево-Черкесии, кеты из Красноярского края, водь из Ленинградской области, нивхи с острова Сахалина... Полный список есть в открытых источниках.

Осуждённые (и подозреваемые)

Эти категории граждан, кажется, путешествуют только на поездах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Статус в уголовном деле тоже, естественно, влияет на выезд за границу. Если вы находитесь в статусе подозреваемого или обвиняемого, покинуть родину не получится. Это касается всех статей Уголовного кодекса РФ: традиционных 158-й и 159-й; более редкой 105-й; знаменитых 228-й и 282-й; популярной у женщин 114-й; даже «разводной» 157-й (неуплата алиментов). Если вы уже осуждённый и вам каким-то образом удалось сбежать, знайте: за границу не уехать, вас поймают, где бы вы ни прятались. Придётся «отмотать» год по этому проклятому превышению самообороны и после выхода за ворота колонии мгновенно исправиться. Либо искать хорошего адвоката и подавать апелляцию в течение десяти дней — практика отмены таких приговоров редкая, но кто мешает создать прецедент.

Банкроты и лжецы

Для должников и любителей непреднамеренно опечататься в адресе это особенно актуально. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Мы же тысячу раз уже говорили: не надо оформлять кредиты в ретроградный Меркурий! Одна из главных причин не пользоваться услугами «банкротных» фирм — это запрет на выезд. Гражданин РФ, признанный банкротом, не может выехать за пределы страны, пока не погасит долг. По завершении процесса, конечно, можно подать ходатайство о досрочном снятии запрета на выезд, но результаты непредсказуемы.

То же самое касается тех, кто мог непреднамеренно опечататься при оформлении загранпаспорта. Но не только. Заведомо ложные сведения при оформлении загранпаспорта — тоже автоматический запрет на выезд. Это может касаться любой информации в «загране»: имени, фамилии, даты и места рождения. Придётся переделывать документ. В лучшем случае, ибо это деяние квалифицируется как преступление по статье 285.3 УК РФ «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений».

Дети (при наличии определённого документа)

О боже правый, это же дети! Что они могли такого сделать, что стали вдруг невыездными?! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nastyaofly

Да, невыездными могут стать даже дети. Но для этого потребуется небольшая «магия» на «Госуслугах». Если один из родителей, опекунов или усыновителей против того, чтобы ребёнка вывозили за границу, он может оформить запрет. Нужно заявление о несогласии на выезд и несколько важных документов, ваших и ребёнка. Снять запрет может только тот, кто его наложил: прямо как в «Гарри Поттере». Но не в точности — такие запреты могут быть обжалованы через суд.

Запрет на выезд — это болезненная мера пресечения для тех, кто слишком важен для страны, или, например, для тех, кто пару раз в жизни оступился. Госдума предлагает смягчить это «наказание» для обычных должников, но госорганы уверены в эффективности «невыезда за 10 тысяч». Посмотрим, как будут разворачиваться события. А тут вы можете посмотреть материал Life.ru о том, как понять поведение мужчин.

Авторы Анна Волкова