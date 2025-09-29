Интервидение
29 сентября, 15:02

В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента

Обложка © Life.ru

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, с 1 января 2026 года стоимость пенсионного балла увеличится до 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигнет 9 584,69 рубля. Об этом свидетельствуют данные пояснительной записки к бюджетному документу на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

«С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости... равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации7,6%», — указывается в официальном документе.

Для сравнения, в 2025 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты — 8 907,70 рубля.

Российская пенсия по старости состоит из двух частей: страховой, зависящей от накопленных пенсионных баллов (ИПК), и фиксированной выплаты, которая ежегодно индексируется. Чтобы получить страховую пенсию по старости, мужчины должны достичь 65 лет, а женщины – 60 лет. Также требуется не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.
Ранее ВЦИОМ выяснил, когда россияне считают оптимальным начинать копить на пенсию. Самой популярной точкой зрения является возраст до 25 лет (30% опрошенных). Ещё четверть респондентов (25%) рекомендуют начинать откладывать на пенсию в возрасте от 25 до 35 лет. Меньше людей (14%) считают подходящим возраст 36-45 лет.

Алиса Хуссаин
