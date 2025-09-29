Интервидение
29 сентября, 07:23

Треть россиян хочет начинать копить на пенсию ещё до 25 лет

Обложка © Life.ru

Согласно опросу ВЦИОМ, около трети россиян уверены, что накопления на пенсию следует начинать до достижения 25 лет. Ещё 25% респондентов считают правильным стартовать в возрасте 25–35 лет.

«Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой», — прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведённый 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, показал, что 30% респондентов считают, что откладывать на пенсию нужно до 25 лет. Ещё 25% считают, что правильнее начать в возрасте от 25 до 35 лет, 14% выбирают период 36–45 лет, а 20% затруднились дать ответ.

При этом 76% россиян, не достигших пенсионного возраста, полагают, что их будущей пенсии будет недостаточно для достойной жизни, и лишь 17% уверены в её достаточности.

