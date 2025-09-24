ВЦИОМ: Большинство россиян доверяют результатам прошедших выборов

Большинство граждан России доверяют результатам выборов в единый день голосования (ЕДГ), которые прошли в 81 регионе. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

58% респондентов выразили доверие к итогам волеизъявления. Более трети участников исследования уверены, что результаты голосования полностью отражают мнение избирателей, а ещё 22% признали лишь незначительные нарушения, не повлиявшие на общий исход.

Согласно опросу, уровень доверия значительно выше среди электорально активных граждан и достигает 68%. Также социологи зафиксировали рост популярности многодневного формата голосования, который за год стал привлекательным для 66% россиян.

С 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Граждане определили судьбу более 46 тыс. мандатов депутатов и выборных должностных лиц. В 21 регионе прошли выборы губернаторов, в 11 субъектах избирались депутаты законодательных органов, а в 25 административных центрах регионов прошли выборы депутатов муниципальных парламентов. 830 участников СВО смогли одержать победу на выборах. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия». Пять участников «Времени героев» стали губернаторами и депутатами после победы на выборах.