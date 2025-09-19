Пять участников «Времени героев» стали губернаторами и депутатами после победы на выборах
Пять участников программы Время героев победили на выборах по итогам ЕДГ–2025
Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский
Пять участников программы «Время героев» одержали победу на выборах в единый день голосования (ЕДГ), которые прошли в 81 регионе РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале проекта.
«В этом году участники программы «Время героев» выдвигались на выборные должности и победили. Пятеро представителей приобрели новый статус по итогам голосования — четверо участников обучения и руководитель программы», — приводятся в посте слова руководителя проекта, ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и Еврейскую автономную область (ЕАО) соответственно. Станислав Кочев стал депутатом Госсовета Коми, Евгения Вылцан — депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников — депутатом Тамбовской городской думы.
С 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Граждане определили судьбу более 46 тыс. мандатов депутатов и выборных должностных лиц. В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в 11 субъектах избирались депутаты законодательных органов, а в 25 административных центрах регионов прошли выборы депутатов муниципальных парламентов. 830 участников СВО смогли одержать победу на выборах. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия». Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что это очень хороший результат.