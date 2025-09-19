Пять участников «Времени героев» стали губернаторами и депутатами после победы на выборах

Пять участников программы «Время героев» одержали победу на выборах в единый день голосования (ЕДГ), которые прошли в 81 регионе РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале проекта.

«В этом году участники программы «Время героев» выдвигались на выборные должности и победили. Пятеро представителей приобрели новый статус по итогам голосования — четверо участников обучения и руководитель программы», — приводятся в посте слова руководителя проекта, ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и Еврейскую автономную область (ЕАО) соответственно. Станислав Кочев стал депутатом Госсовета Коми, Евгения Вылцан — депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников — депутатом Тамбовской городской думы.