Участник СВО Вылцан победил на дополнительных выборах депутата Брянской облдумы
Евгений Вылцан. Обложка © Telegram / Единая Россия | Брянская область
Кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Вылцан, участник специальной военной операции (СВО), выиграл дополнительные выборы в Брянской областной думе по Климовскому округу. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.
«Избирательная комиссия Брянской области подтвердила общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович», — отмечается в официальном сообщении комиссии.
Вылцан окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Участник спецоперации является кавалером трёх орденов Мужества. В комиссии добавили, что он получил 57,68% голосов избирателей при явке на выборах депутата 63,40%.
Напомним, что на выборах губернатора в Брянской области победил действующий глава региона Александр Богомаз. Он набрал 78,78% голосов избирателей по итогам подсчёта.