Участник СВО Вылцан победил на дополнительных выборах депутата Брянской облдумы

Кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Вылцан, участник специальной военной операции (СВО), выиграл дополнительные выборы в Брянской областной думе по Климовскому округу. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

«Избирательная комиссия Брянской области подтвердила общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович», — отмечается в официальном сообщении комиссии.

Вылцан окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Участник спецоперации является кавалером трёх орденов Мужества. В комиссии добавили, что он получил 57,68% голосов избирателей при явке на выборах депутата 63,40%.