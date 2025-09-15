Наблюдатели ОП РФ не выявили существенных нарушений на выборах

Выборы глав регионов в 2025 году прошли без нарушений. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев на итоговом брифинге.

«Никаких нарушений которые могли повлиять на итоги волеизъявления зарегистрировано не было. Был обеспечен тотальный общественный контроль на избирательных участках», — сказал Григорьев.

По его словам, некоторые наблюдатели отметили, что на их участках не всегда присутствовали представители партий или кандидатов. Тем не менее они заверили, что общественные наблюдатели были на постоянной основе и обеспечивали прозрачность процесса.

Он также напомнил о важной вехе с 2012 года, когда была сформирована рабочая группа Общественной палаты РФ по контролю за выборами. С тех пор более миллиона граждан и свыше двух тысяч общественных организаций приняли активное участие в наблюдении за выборами, что подчёркивает усилия по укреплению демократических процессов и повышению доверия к итогам голосования.

В завершение своей речи Григорьев поблагодарил коллег, отметив, что основная нагрузка легла именно на их плечи.