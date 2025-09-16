На выборах 2025 года победили 830 участников СВО, выдвинувшихся от «Единой России»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov
На выборах 2025 года победу одержали 830 участников специальной военной операции, выдвинутых партией «Единая Россия». Данное заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев во время встречи с парламентской фракцией в Государственной думе.
Медведев подчеркнул, что партия первой откликнулась на призыв главы государства Владимира Путина о вовлечении защитников в политическую и общественную жизнь. Он напомнил, что в 2024 году депутатами от «Единой России» стали 304 участника СВО, а в текущем году этот показатель вырос до 830 человек.
«Это, безусловно, герои. Это хороший результат», — сказал Медведев.
Напомним, что в Единый день голосования 14 сентября в России прошло около 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня во всех 81 регионе страны, включая 20 прямых выборов высших должностных лиц. В Москве дополнительно открыли 14 экстерриториальных избирательных участков, где жители столицы могли проголосовать на выборах глав 19 регионов, демонстрируя новые подходы к организации избирательного процесса.
Ранее сообщалось, что одним из победителей стал участник СВО Евгений Вылцан, который выступал кандидатом от партии «Единая Россия». Он выиграл дополнительные выборы в Брянской областной думе по Климовскому округу.