25 сентября, 13:15

Россияне стали менее терпимы к домашнему насилию

ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин столкнулся с насилием в семье

Обложка © freepik

Большинство россиян считают недопустимым прощение даже однократного случая физического насилия в семье. Таковы данные нового опроса, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ. За последние годы доля сторонников этой позиции значительно возросла.

«В обществе наблюдается сдвиг в восприятии допустимости насилия. Более половины россиян убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен», — отмечается в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

Согласно исследованию, каждый десятый участник опроса признался, что случаи применения силы были в его собственной семье, а 30% респондентов сообщили о подобных конфликтах в семьях знакомых.

Почти половина опрошенных считает, что семей, сталкивающихся с бытовым насилием, в России много. При этом женщины и молодое поколение демонстрируют значительно меньшую терпимость к подобным явлениям, чем мужчины и старшее поколение.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что двумя главными страхами россиян являются опасения за здоровье и финансы. Первый сохраняет актуальность уже несколько лет, и его значимость была значительно усилена пандемией, а также трендом на ЗОЖ, который проявлялся и ранее.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • вциом
  • Социальные проблемы
  • Общество
