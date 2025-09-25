Россияне стали менее терпимы к домашнему насилию

Большинство россиян считают недопустимым прощение даже однократного случая физического насилия в семье. Таковы данные нового опроса, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ. За последние годы доля сторонников этой позиции значительно возросла.

«В обществе наблюдается сдвиг в восприятии допустимости насилия. Более половины россиян убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен», — отмечается в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

Согласно исследованию, каждый десятый участник опроса признался, что случаи применения силы были в его собственной семье, а 30% респондентов сообщили о подобных конфликтах в семьях знакомых.

Почти половина опрошенных считает, что семей, сталкивающихся с бытовым насилием, в России много. При этом женщины и молодое поколение демонстрируют значительно меньшую терпимость к подобным явлениям, чем мужчины и старшее поколение.

