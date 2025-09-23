Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над собственными детьми и пасынками

Эррол Маск, отец Илона Маска, трижды фигурировал в делах, связанных с сексуальными домогательствами в отношении как приёмных, так и родных детей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего.

«Одним из важных факторов разрыва Илона Маска с отцом стали обвинения против Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми. Эти обвинения неоднократно влияли на жизнь Илона Маска, так как родственники обращались к нему за помощью, и он сам иногда предпринимал попытки заступиться за них, судя по личным письмам», — говорится в материале.

Самое раннее заявление поступило в 1993 году, когда четырёхлетняя падчерица рассказала родственникам о насилии. Некоторые члены семьи также обвинили Эррола в нападениях на двух своих дочерей и пасынка. В ходе расследования было возбуждено три отдельных дела — сейчас их закрыли. 79-летний отец Маска не был осуждён ни по одному из обвинений.

Семейные разногласия привели к тому, что родственники обращались за поддержкой к Илону Маску. По информации NYT, он оказывал финансовую помощь бывшей мачехе и сводным сёстрам, а также регулярно отправляет денежные переводы одной из бывших сводных сестёр, пытаясь держать семью подальше от Эррола.