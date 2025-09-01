Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми девушками в мире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha
Россиянки считаются самыми красивыми женщинами в мире. Таким мнением с газетой Mundo поделился отец Илона Маска Эррол. По его словам, их красота сравнима с красотой сербских женщин.
«Русские женщины просто невероятные. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — сказал он.
Эррол Маск поделился впечатлениями от визита в российскую столицу, отметив привлекательность местных женщин. Он подчеркнул, что красота русских женщин настолько выражена, что многие из них могли бы работать моделями.
Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он проигнорировал просьбу. По словам отца предпринимателя, он был впечатлён уровнем безопасности в Москве, назвав столицу настоящей жемчужиной, где всё чисто, аккуратно и ощущается абсолютная безопасность.