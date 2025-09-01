Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми девушками в мире

Россиянки считаются самыми красивыми женщинами в мире. Таким мнением с газетой Mundo поделился отец Илона Маска Эррол. По его словам, их красота сравнима с красотой сербских женщин.

«Русские женщины просто невероятные. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», — сказал он.

Эррол Маск поделился впечатлениями от визита в российскую столицу, отметив привлекательность местных женщин. Он подчеркнул, что красота русских женщин настолько выражена, что многие из них могли бы работать моделями.