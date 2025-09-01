Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:07

Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми девушками в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Россиянки считаются самыми красивыми женщинами в мире. Таким мнением с газетой Mundo поделился отец Илона Маска Эррол. По его словам, их красота сравнима с красотой сербских женщин.

«Русские женщины просто невероятные. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире», сказал он.

Эррол Маск поделился впечатлениями от визита в российскую столицу, отметив привлекательность местных женщин. Он подчеркнул, что красота русских женщин настолько выражена, что многие из них могли бы работать моделями.

«Плодовитые изобретатели»: Отец Маска оценил талант россиян и их вклад в мировой прогресс
«Плодовитые изобретатели»: Отец Маска оценил талант россиян и их вклад в мировой прогресс

Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он проигнорировал просьбу. По словам отца предпринимателя, он был впечатлён уровнем безопасности в Москве, назвав столицу настоящей жемчужиной, где всё чисто, аккуратно и ощущается абсолютная безопасность.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar