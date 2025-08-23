«Плодовитые изобретатели»: Отец Маска оценил талант россиян и их вклад в мировой прогресс

Бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска отметил находчивость россиян и подчеркнул роль страны в развитии технологий. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал он.

По словам бизнесмена, примером такого параллельного прогресса стало изобретение телефона: русский инженер в то же время создал аналог устройства, когда Александр Грейам Белл подал патент в США. Он также упомянул достижения в авиации: в России велись опыты с полётами в тот же период, когда братья Райт совершали свои первые взлёты в 1903 году.