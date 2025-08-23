Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 05:26

«Плодовитые изобретатели»: Отец Маска оценил талант россиян и их вклад в мировой прогресс

Эррол Маск: Россияне — плодовитые изобретатели, они внесли вклад в мировой прогресс

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска отметил находчивость россиян и подчеркнул роль страны в развитии технологий. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — сказал он.

По словам бизнесмена, примером такого параллельного прогресса стало изобретение телефона: русский инженер в то же время создал аналог устройства, когда Александр Грейам Белл подал патент в США. Он также упомянул достижения в авиации: в России велись опыты с полётами в тот же период, когда братья Райт совершали свои первые взлёты в 1903 году.

Отец Маска назвал безумием ложное восприятие России на Западе
Отец Маска назвал безумием ложное восприятие России на Западе

Ранее Эррол Маск отмечал, что страны Запада намеренно формируют образ России как угрозы, чтобы усилить контроль над собственным населением. По его словам, военный потенциал НАТО примерно в десять раз превышает возможности российских вооружённых сил, однако именно Россия продолжает представляться «значительной угрозой».

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar