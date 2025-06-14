ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 07:37

Отец Маска назвал Россию главной героиней страшилок для запугивания европейцев и американцев

Эррол Маск: На Западе демонизируют Россию ради устрашения населения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные страны сознательно раздувают фантомную угрозу, исходящую якобы от России, чтобы получить больше контроля над своим населением, создав ему «врага». Такое мнение выразил бизнесмен Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, в интервью РИА «Новости».

По его словам, совокупный военный потенциал Североатлантического альянса в десять раз превосходит российские вооружённые силы. При этом, как отметил Маск-старший, «значительной угрозой» всё равно представляется именно Россия.

«Эти объединённые силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но её (российской угрозы) просто не может быть. Очевидно, речь идёт о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — уверен Эррол Маск.

«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине
«Считаю это важным»: Рютте высказался о прямом диалоге США с РФ по Украине

Ранее замглавы российского Министерства иностранных дел Грушко заявил, что западные страны и Североатлантический альянс готовятся к прямому столкновению с Россией. По его словам, НАТО охватил «военный психоз» в преддверии саммита.

Владимир Озеров
  • Новости
  • НАТО
  • Противостояние России и НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar