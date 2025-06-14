Западные страны сознательно раздувают фантомную угрозу, исходящую якобы от России, чтобы получить больше контроля над своим населением, создав ему «врага». Такое мнение выразил бизнесмен Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, в интервью РИА «Новости».

По его словам, совокупный военный потенциал Североатлантического альянса в десять раз превосходит российские вооружённые силы. При этом, как отметил Маск-старший, «значительной угрозой» всё равно представляется именно Россия.

«Эти объединённые силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но её (российской угрозы) просто не может быть. Очевидно, речь идёт о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — уверен Эррол Маск.