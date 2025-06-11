В МИД заявили о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что масштаб военных приготовлений НАТО требует поиска противников, чем альянс всегда и занимался. Он также отметил, что блок пытается внушить обществу, что состояние войны — это нормальное состояние мира.

По словам Грушко, этот «военный психоз» будет нагнетаться вплоть до саммита НАТО, который состоится 25 июня. Одним из ключевых решений на этом мероприятии станет повышение военных расходов до 5%. Дипломат также указал на то, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, по его мнению, получает указания от американских властей, чтобы продвигать это решение среди союзников.

«Очевидно, что [генсеку НАТО Марку] Рютте американцы поручили продавить это решение среди союзников. Он переезжает из одной страны в другую, делает вот эти странные заявления о том, что всем придется учить русский язык, если эти деньги не выделить», — цитирует Грушко телеканал «Звезда».

Дипломат подчеркнул, что такая риторика не должна оставаться без внимания, так как она отражается на военной политике НАТО, которая носит агрессивный характер по отношению к России.

«Если мы посмотрим на совокупность факторов, определяющих ход военного строительства НАТО, то очевидно, что НАТО действительно готовится к военному столкновению с Россией», — заключил он.