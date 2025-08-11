Отец Маска назвал безумием ложное восприятие России на Западе
Эррол Маск. Обложка © Life.ru
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск поделился подробностями беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе общения он выразил удивление восприятию России на Западе. Об этом передаёт РИА «Новости».
«Я встретился с министром иностранных дел и сказал ему: «Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России», — сообщил Маск.
Напомним, отец миллиардера в начале июня приезжал в Россию и принял участие в «Форуме будущего 2050». На полях форума он встретился с главой российской дипломатии. Во время своего выступления на мероприятии Маск-старший заявил, что считает Россию одной из лучших стран в мире. Кроме того, он назвал российского лидера Владимира Путина впечатляющим человеком.
Недавно Эррол Маск оценил возможность установления дружбы между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. Он выразил уверенность, что в будущем Москва и Вашингтон будут состоять в хороших отношениях. Кроме того, он изъявил желание увидеть новые регионы России и посетить столицу ДНР.