Отец Илона Маска заявил, что Россия и США смогут стать союзниками

Отец Илона Маска Эррол Маск считает возможной дружбу между Россией и США. Он уверен, что в будущем отношения между странами станут дружескими. Об этом предприниматель заявил в интервью РИА «Новости».

«Я бы сказал, что да», — заявил Маск, отвечая на вопрос о перспективах сближения двух стран.