10 августа, 05:30

Отец Илона Маска заявил, что Россия и США смогут стать союзниками

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска Эррол Маск считает возможной дружбу между Россией и США. Он уверен, что в будущем отношения между странами станут дружескими. Об этом предприниматель заявил в интервью РИА «Новости».

«Я бы сказал, что да», — заявил Маск, отвечая на вопрос о перспективах сближения двух стран.

Выступая на московском форуме в июне он назвал Россию одной из лучших стран, а президента РФ Владимира Путина – впечатляющим человеком.

Напомним, что в ближайшее время может состояться встреча лидеров двух государств. Американский президент Дональд Трамп анонсировал переговоры с российским коллегой на Аляске 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, отметив, что стороны сосредоточатся на поиске путей урегулирования украинского кризиса. Кремль, в свою очередь, рассчитывает, что следующая встреча пройдёт уже на российской территории.

Алиса Хуссаин
