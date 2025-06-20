Отец Маска отреагировал на сообщения о политическом убежище для его сына в России
Отец Маска усомнился в правдивости сообщений о просьбе сына о политубежище в РФ
Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru
Отец американского предпринимателя Илона Маска выразил сомнения в достоверности информации, что его сын просил о политическом убежище в России. Недавно посетивший РФ Эррол Маск заявил газете «Известия», что не считает это правдой.
«Нет, я не думаю, что это правда», — сказал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил о направлении в МИД РФ запроса на предоставление политического убежища Илону Маску, ссылаясь на обострение отношений бизнесмена с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позднее данную ситуацию охарактеризовали как обычный, но «неприличный хайп». В Кремле и МИД РФ заявили, что не в курсе просьбы о политическом убежище для Маска.