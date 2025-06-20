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20 июня, 13:31

Отец Маска отреагировал на сообщения о политическом убежище для его сына в России

Отец Маска усомнился в правдивости сообщений о просьбе сына о политубежище в РФ

Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru

Отец американского предпринимателя Илона Маска выразил сомнения в достоверности информации, что его сын просил о политическом убежище в России. Недавно посетивший РФ Эррол Маск заявил газете «Известия», что не считает это правдой.

«Нет, я не думаю, что это правда», — сказал он.

Даванков объяснил возможной «огромной пользой» для России предложение предоставить Маску убежище
Даванков объяснил возможной «огромной пользой» для России предложение предоставить Маску убежище

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил о направлении в МИД РФ запроса на предоставление политического убежища Илону Маску, ссылаясь на обострение отношений бизнесмена с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позднее данную ситуацию охарактеризовали как обычный, но «неприличный хайп». В Кремле и МИД РФ заявили, что не в курсе просьбы о политическом убежище для Маска.

Наталья Афонина
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