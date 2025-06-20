Высокопоставленный источник в Москве назвал историю с убежищем для Маска хайпом
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Высокопоставленный источник в Москве беседе с Life.ru назвал историю с «политическим убежищем» для Илона Маска «неприличным хайпом».
«Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И всё бы ничего, но он всё-таки зампред Госдумы», — рассуждает собеседник.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище после того, как бизнесмен всерьёз разругался с лидером США Дональдом Трампом.