Высокопоставленный источник в Москве назвал историю с убежищем для Маска хайпом

Высокопоставленный источник в Москве беседе с Life.ru назвал историю с «политическим убежищем» для Илона Маска «неприличным хайпом».

«Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И всё бы ничего, но он всё-таки зампред Госдумы», — рассуждает собеседник.