«Мы его ждём»: МИД РФ попросили предоставить политическое убежище Маску в России
Даванков заявил, что отправил в МИД РФ запрос на предоставление убежища Маску
Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище после того, как бизнесмен всерьёз разругался с лидером США Дональдом Трампом. Об этом российский политик рассказал журналисту NEWS.ru на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждём, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — рассказал Даванков.
По его словам, министерство даст ответ через месяц.
Ранее Маск сообщил о возможном банкротстве США. Он напомнил, что госдолг страны уже достиг 37 триллионов долларов, что может привести к настоящей катастрофе в американской экономике. Бизнесмен также раскритиковал тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом, в отношении импорта. Позиция Маска по многим вопросам политики и экономики привела к его ссоре с Белым домом. Но позже в СМИ поползли слухи, что миллиардер не против помириться с Трампом.