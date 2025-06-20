«Мы его ждём»: МИД РФ попросили предоставить политическое убежище Маску в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище после того, как бизнесмен всерьёз разругался с лидером США Дональдом Трампом. Об этом российский политик рассказал журналисту NEWS.ru на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждём, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — рассказал Даванков.

По его словам, министерство даст ответ через месяц.