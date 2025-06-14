Космический ценник: Илон Маск не смог купить российскую ракету
Илону Маску не удалось договориться о пусках с компанией из РФ из-за стоимости
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
В начале 2000-х годов, когда бизнесмен Илон Маск только строил планы по освоению космоса, он провёл встречу с представителями российской компании «Космотрас». Предприниматель искал возможности для запуска своих будущих проектов, но названная цена его сразу спугнула. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника тех самых переговоров.
Беседа выдалась весьма быстрой. После того как российская сторона назвала расценки, действовавшие на тот период для аналогичных услуг, Маск с коллегами незамедлительно откланялись и покинули представительство. Больше сообщений от них не поступало.
«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис «Космотраса» и больше не возвращался», — рассказал собеседник.
Вероятно, этот эпизод стал одним из ключевых импульсов, подтолкнувших Маска к созданию собственной компании SpaceX с целью кардинально снизить издержки доступа в космос.
Ранее в Соединённых Штатах задумались о поиске замены SpaceX из-за ссоры Илона Маска с американским президентом Дональдом Трампом. Однако спустя некоторое время бизнесмен признал, что был неправ в некоторых моментах.