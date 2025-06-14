Космический ценник: Илон Маск не смог купить российскую ракету

В начале 2000-х годов, когда бизнесмен Илон Маск только строил планы по освоению космоса, он провёл встречу с представителями российской компании «Космотрас». Предприниматель искал возможности для запуска своих будущих проектов, но названная цена его сразу спугнула. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника тех самых переговоров.

Беседа выдалась весьма быстрой. После того как российская сторона назвала расценки, действовавшие на тот период для аналогичных услуг, Маск с коллегами незамедлительно откланялись и покинули представительство. Больше сообщений от них не поступало.

«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис «Космотраса» и больше не возвращался», — рассказал собеседник.