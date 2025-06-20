Даванков объяснил возможной «огромной пользой» для России предложение предоставить Маску убежище

Предоставление Россией убежища американскому бизнесмену Илону Маску могло бы принести стране значительные выгоды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесётся к моему предложению серьёзно», — сказал парламентарий ТАСС.