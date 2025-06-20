Даванков объяснил возможной «огромной пользой» для России предложение предоставить Маску убежище
Даванков: Убежище в России для Илона Маска может принести стране огромную пользу
Владислав Даванков, Илон Маск. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская,AP /Evan Vucci
Предоставление Россией убежища американскому бизнесмену Илону Маску могло бы принести стране значительные выгоды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).
«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесётся к моему предложению серьёзно», — сказал парламентарий ТАСС.
Даванков уверен, что для достижения лидерства в технологической сфере России необходимы «смелые шаги».
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил в МИД РФ запрос на предоставление политического убежища Илону Маску, мотивируя это ухудшением отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом. Позднее ситуацию назвали обычным, «неприличным хайпом».