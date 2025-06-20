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20 июня, 12:55

Даванков объяснил возможной «огромной пользой» для России предложение предоставить Маску убежище

Даванков: Убежище в России для Илона Маска может принести стране огромную пользу

Владислав Даванков, Илон Маск. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская,AP /Evan Vucci

Владислав Даванков, Илон Маск. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская,AP /Evan Vucci

Предоставление Россией убежища американскому бизнесмену Илону Маску могло бы принести стране значительные выгоды. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

«Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену. Поэтому рассчитываю, что МИД отнесётся к моему предложению серьёзно», сказал парламентарий ТАСС.

Даванков уверен, что для достижения лидерства в технологической сфере России необходимы «смелые шаги».

Захарова заявила, что не знает о предложении предоставить Маску убежище в РФ
Захарова заявила, что не знает о предложении предоставить Маску убежище в РФ

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил в МИД РФ запрос на предоставление политического убежища Илону Маску, мотивируя это ухудшением отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом. Позднее ситуацию назвали обычным, «неприличным хайпом».

Наталья Афонина
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