Захарова заявила, что не знает о предложении предоставить Маску убежище в РФ
Мария Захарова, Илон Маск. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин, Zuma / Molly Riley
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей неизвестно о каких-либо предложениях предоставить американскому предпринимателю Илону Маску убежище в России. Она также посоветовала журналистам обращаться за информацией к автору этой идеи.
«Вы обращайтесь к тем, кто всё это вбросил и кто это всё раскручивает… У меня нет никакой информации насчёт этого, кроме материалов в Сети», — сказала Захарова на полях ПМЭФ-2025.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направил в МИД РФ запрос о предоставлении политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску, ссылаясь на обострение отношений между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом. Позже эту историю назвали обычным, но «неприличным хайпом».