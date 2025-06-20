Захарова заявила, что не знает о предложении предоставить Маску убежище в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей неизвестно о каких-либо предложениях предоставить американскому предпринимателю Илону Маску убежище в России. Она также посоветовала журналистам обращаться за информацией к автору этой идеи.

«Вы обращайтесь к тем, кто всё это вбросил и кто это всё раскручивает… У меня нет никакой информации насчёт этого, кроме материалов в Сети», — сказала Захарова на полях ПМЭФ-2025.