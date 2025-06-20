В Кремле ответили на вопрос о политическом убежище для Илона Маска в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что МИД РФ рассмотрит возможность предоставления политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе ПМЭФ.

«Давайте дождёмся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал представитель Кремля.