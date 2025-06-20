В Кремле ответили на вопрос о политическом убежище для Илона Маска в России
Песков отказался комментировать возможное политическое убежище для Маска в РФ
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что МИД РФ рассмотрит возможность предоставления политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе ПМЭФ.
«Давайте дождёмся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал представитель Кремля.
Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище после того, как бизнесмен всерьёз разругался с лидером США Дональдом Трампом. Однако сам Маск публично не говорил о подобном желании.