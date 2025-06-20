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Регион
20 июня, 08:54

В Кремле ответили на вопрос о политическом убежище для Илона Маска в России

Песков отказался комментировать возможное политическое убежище для Маска в РФ

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что МИД РФ рассмотрит возможность предоставления политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе ПМЭФ.

«Давайте дождёмся заявлений МИД или заявлений Маска перед тем, как что-то комментировать», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище после того, как бизнесмен всерьёз разругался с лидером США Дональдом Трампом. Однако сам Маск публично не говорил о подобном желании.

Татьяна Миссуми
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