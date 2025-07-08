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Регион
7 июля, 23:00

Отец Маска заявил о желании посетить Донецк и порекомендовал сыну приехать в РФ

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил о своём желании увидеть новые регионы Российской Федерации и посетить Донецк. Его заявление прозвучало в ходе прямого эфира проекта «Центральный канал» в VK Видео.

Инженер выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины после посещения мероприятия, где выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Маска возмутили слова о жителях восточных областей, как о «существах», которых необходимо уничтожить.

«Я был на встрече, где выступал господин Лавров, и он сказал, что люди на западной Украине говорят о них, как о «существах», которых необходимо истребить. Мне не понравилось это… Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему», — считает Эррол Маск.

Он также добавил, что сомневается в том, что его сын когда-либо посещал Россию. Маск порекомендовал предпринимателю приехать в Москву, так как сам считает город удивительным местом. Инженер подчеркнул, что все представления о РФ, которые распространяются в западных странах, не соответствуют действительности. Он назвал россиян отличным народом.

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Ранее отец Илона Маска прокомментировал сообщения о возможном запросе его сына о политическом убежище в России. Эррол Маск, недавно посетивший Российскую Федерацию, выразил сомнение в правдивости данной информации. По его словам, он не считает эти сообщения достоверными.

Антон Голыбин
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