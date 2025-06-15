«80% не хотят его видеть»: Отец Маска рассказал о неприязни британцев к Стармеру

Эррол Маск, известный бизнесмен и отец Илона Маска, в недавнем интервью РИА «Новости» поделился своим видением политической ситуации в Великобритании. По его словам, значительная часть населения Соединённого Королевства – целых 80% – не желает видеть премьер-министра Кира Стармера во главе правительства.