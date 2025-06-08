«Просто издаёт звуки»: Премьера Британии высмеяли на попытки строить из себя «крутого»
Телеведущий Кларксон: Стармер не воинственный, но хочет выглядеть грозным
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Британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон в своей колонке для газеты The Sun представил едкое мнение о премьер-министре страны Кире Стармере. По его словам, попытки главы Лейбористской партии выглядеть грозным и решительным лидером выглядят наигранно и нелепо.
Наибольшей из проблем нынешней Великобритании является сам Стармер. По словам телеведущего, он совершенно не воинственный политик, но его слова звучат весьма грозно.
«Он просто издаёт звуки, чтобы выглядеть крутым. Но он не жёсткий. И он будет на посту премьера ещё четыре года. Это пугает меня больше, чем президент РФ Владимир Путин», — заявил Кларксон.
Ранее британский премьер захотел потрясти мир, заявив, что армия Великобритании была приведена в «состояние готовности к войне». Причиной такого решения стала, конечно же, пресловутая «российская угроза», которая всюду видится Стармеру. СМИ сообщают, что он стал совершенно оторванным от мира, чем теперь даже напоминает Леонида Брежнева на закате лет.