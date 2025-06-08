«Просто издаёт звуки»: Премьера Британии высмеяли на попытки строить из себя «крутого»

Британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон в своей колонке для газеты The Sun представил едкое мнение о премьер-министре страны Кире Стармере. По его словам, попытки главы Лейбористской партии выглядеть грозным и решительным лидером выглядят наигранно и нелепо.

Наибольшей из проблем нынешней Великобритании является сам Стармер. По словам телеведущего, он совершенно не воинственный политик, но его слова звучат весьма грозно.

«Он просто издаёт звуки, чтобы выглядеть крутым. Но он не жёсткий. И он будет на посту премьера ещё четыре года. Это пугает меня больше, чем президент РФ Владимир Путин», — заявил Кларксон.