Даже вопросы не слышит: В Британии сравнили Стармера с престарелым Брежневым

По мнению обозревателя The Spectator, премьер-министр Британии Кир Стармер начал демонстрировать тревожное сходство с престарелым Леонидом Брежневым. Автор утверждает, что Стармер не способен адекватно воспринимать вопросы, давая на них ответы, не относящиеся к сути. Более того, политик окружил себя льстецами, беспрестанно восхваляющими его деятельность. И всё это происходит на фоне реального упадка в стране, которого премьер как будто не замечает.

Всего за 11 месяцев, согласно информации издания, Стармер превратился советского партийного деятеля Брежнева — дородного, властного, но оторванного от реальности лидера. Недавняя беседа с парламентом, где премьер зачитал абсурдный, по мнению автора, список достижений «Красной стены» (регион, традиционно голосующий за лейбористов. — прим. Life.ru), напоминала выступление советского лидера.

В альтернативной реальности британского политика нет и намёка на кризис: экономика процветает, пенсионеры и дети под присмотром, а улицы безопасны как никогда. Что больше всего удивила обозревателя, что никто не посмел возразить Стармеру.

Как отмечает автор материала, стиль ответов премьер-министра поражает своей «позднесоветской невразумительностью». Вместо того чтобы дать разъяснения по вопросу «потолка» детских пособий, который был задан напрямую, он избирал путь пространных отступлений об Украине. Аналогично, на запросы об экономическом прогнозе следовал неожиданный экскурс в историю Чагосского архипелага.