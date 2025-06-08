В Лондоне боятся начала гонки вооружений из-за «ядерных идей» Стармера
Guardian: Планы Стармера по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений
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Планы британского премьер-министра Кира Стармера по модернизации национального ядерного арсенала вызывают серьёзную озабоченность у экспертов, поскольку подобные действия не только подрывают международные механизмы контроля над вооружениями, но и могут спровоцировать новую глобальную гонку вооружений, что особенно опасно в условиях текущей геополитической нестабильности. Об этом заявил колумнист газеты Guardian Саймон Тисдалл.
«Планы правительства Кира Стармера по модернизации и потенциальному расширению арсенала ядерного оружия Великобритании, обнародованные в стратегическом оборонном обзоре 2025 года, серьезно подрывают международные усилия по нераспространению», — написал Тисдалл.
По его мнению, планы Лондона поспособствуют глобальной гонке ядерных вооружений.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания практически исчерпала свои запасы, снабжая Украину всеми видами вооружений последние 3,5 года. Он также подчеркнул, что британское общество в большей степени озабочено внутренними проблемами, такими как безработица, снижение уровня жизни и инфляция, нежели вопросами внешней политики.