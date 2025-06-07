Казахстан демонстрирует двойную игру в военной политике, пока ОДКБ остается лишь формальным объединением без реального веса. Об этом рассказал эксперт Богдан Безпалько, комментируя подписание Казахстаном и Великобританией плана военного сотрудничества на 2025–2026 годы.

Если бы подобный шаг предприняла, например, Германия – член НАТО, это вызвало бы международный скандал. Однако союзник России по ОДКБ спокойно развивает отношения с одним из ключевых западных игроков, что ставит под вопрос реальную ценность организации. По словам Безпалько, ОДКБ давно превратилась в «мёртвую» структуру, которую сохраняют лишь из-за имиджевых соображений.

Формально альянс должен демонстрировать наличие у России союзников, но на практике участники организации не участвуют в актуальных для Москвы конфликтах, зато активно используют членство для получения военных льгот, поставок оружия и обучения кадров. При этом, как отмечает эксперт, даже эти программы сейчас сокращаются — страны ОДКБ постепенно переориентируются на Запад.

По его мнению, России стоит отказаться от иллюзий и либо распустить ОДКБ, либо прекратить вкладывать ресурсы в партнёров, которые лишь имитируют сотрудничество. Гораздо эффективнее, считает политолог, выстраивать двусторонние отношения с теми, кто действительно заинтересован в совместной работе.

«Так что чем скорее мы распустим этот ОДКБ или просто перестанем снабжать всех наших «союзников» в кавычках материальными ресурсами в рамках этой организации, тем лучше», — резюмировал он в беседе с «Царьградом».