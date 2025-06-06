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Регион
6 июня, 19:33

Президент Казахстана выступил за обновление Совета Безопасности ООН

The Hill: Токаев призвал к реформе структур ООН и расширению состава Совбеза

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью американскому изданию The Hill заявил о необходимости преобразований в Организации Объединённых Наций, включая пересмотр состава Совета Безопасности. Он отметил, что существующая структура не отражает реального баланса интересов на международной арене.

По мнению главы государства, расширение представительства в Совбезе за пределами нынешней пятёрки — США, Великобритании, Франции, Китая и России — позволит эффективнее реагировать на региональные проблемы. Он указал, что только при условии более широкого участия стран, не входящих в число постоянных членов, можно рассчитывать на действенные решения.

Токаев назвал среди ключевых рисков для человечества угрозу распространения инфекционных заболеваний, последствия климатических изменений и вероятность применения ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность тем, что существующие механизмы предотвращения глобальных катастроф оказались несостоятельными.

«Будучи страной, которая в те годы сильно пострадала от распространения ядерного оружия, Казахстан был в авангарде глобальных усилий по денуклеаризации. В этом направлении был достигнут прогресс. Однако тот факт, что мы по-прежнему находимся в нескольких секундах от экзистенциального краха, показывает, что в совокупности мы не смогли воспользоваться возможностями, которые открывались в годы мира», — отметил президент Казахстана.

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А ранее Life.ru писал, что Россия получила место в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генассамблее. ЭКОСОС, являющийся одним из шести главных органов ООН, играет ключевую роль в координации экономической, социальной и гуманитарной деятельности международной системы.

Тимур Хингеев
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