Россию избрали в один из шести ключевых органов ООН

Россия получила место в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной Ассамблее. В Восточноевропейской группе, где помимо России баллотировались Хорватия, Украина, Белоруссия и Северная Македония, распределялись три вакантных места.

Первый тур не принёс результата — ни Россия, ни Белоруссия не смогли сразу набрать необходимые две трети голосов. Во втором туре Россия сумела получить мандат, в то время как Северная Македония не преодолела установленный порог. Оставшиеся два места достались Украине и Хорватии. Параллельно прошли довыборы на освободившиеся места: США заменили Лихтенштейн (срок полномочий до 2026 года), а Германия заняла место Италии (до 2027 года).