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Регион
4 июня, 23:06

Россию избрали в один из шести ключевых органов ООН

Россия была избрана в Экономический и Социальный совет ООН

ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Россия получила место в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной Ассамблее. В Восточноевропейской группе, где помимо России баллотировались Хорватия, Украина, Белоруссия и Северная Македония, распределялись три вакантных места.

Первый тур не принёс результата — ни Россия, ни Белоруссия не смогли сразу набрать необходимые две трети голосов. Во втором туре Россия сумела получить мандат, в то время как Северная Македония не преодолела установленный порог. Оставшиеся два места достались Украине и Хорватии. Параллельно прошли довыборы на освободившиеся места: США заменили Лихтенштейн (срок полномочий до 2026 года), а Германия заняла место Италии (до 2027 года).

ЭКОСОС, являющийся одним из шести главных органов ООН, играет ключевую роль в координации экономической, социальной и гуманитарной деятельности международной системы.

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Ранее Россия резко раскритиковала избрание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал это решение «плевком в лицо организации».

Артём Гапоненко
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