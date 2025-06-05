Россию избрали в один из шести ключевых органов ООН
Россия была избрана в Экономический и Социальный совет ООН
ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC
Россия получила место в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной Ассамблее. В Восточноевропейской группе, где помимо России баллотировались Хорватия, Украина, Белоруссия и Северная Македония, распределялись три вакантных места.
Первый тур не принёс результата — ни Россия, ни Белоруссия не смогли сразу набрать необходимые две трети голосов. Во втором туре Россия сумела получить мандат, в то время как Северная Македония не преодолела установленный порог. Оставшиеся два места достались Украине и Хорватии. Параллельно прошли довыборы на освободившиеся места: США заменили Лихтенштейн (срок полномочий до 2026 года), а Германия заняла место Италии (до 2027 года).
ЭКОСОС, являющийся одним из шести главных органов ООН, играет ключевую роль в координации экономической, социальной и гуманитарной деятельности международной системы.
Ранее Россия резко раскритиковала избрание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал это решение «плевком в лицо организации».