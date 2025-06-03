Россия запросила голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН

Россия инициировала голосование по кандидатуре Анналены Бербок, экс-главы министерства иностранных дел Германии, на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Бербок стала единственным кандидатом на эту должность и собрала 167 голосов от стран-участниц. Первоначально планировалось избрать её на пост путем аккламации. Тем не менее, организовали тайное голосование.