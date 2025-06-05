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Регион
4 июня, 22:07

США заблокировали резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в Газе

Флаг США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Флаг США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

В Совете Безопасности ООН вновь обострились разногласия по палестинскому вопросу после того, как Соединённые Штаты в одиночку наложили вето на резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

Проект документа, подготовленный десятью непостоянными членами Совбеза, содержал требования о безусловном прекращении боевых действий, освобождении всех заложников и полном снятии ограничений на гуманитарные поставки в разрушенный анклав.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жёстко раскритиковал решение Вашингтона, заявив, что «Совет Безопасности сегодня чётко увидел, кто действительно стремится к миру, а кто продолжает геополитические игры».

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Ранее состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине. В России это мероприятие подвергли жёсткой критике. По словам политолога Сергея Маркова, политические обсуждения всё больше напоминают театральное представление, теряя свою серьёзность и конструктивность.

Артём Гапоненко
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