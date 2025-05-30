Новая администрация США осознаёт суть киевского режима и причины украинского конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он сделал это заявление на заседании Совета безопасности всемирной организации, инициированном западными странами.

По его словам, американцы начали понимать реальное лицо режима Зеленского. Небензя подчеркнул, что заседание не направлено на достижение мира, а должно сохранить искусственный образ «демократической Украины», который поддерживают западные спонсоры.

«Главная цель — не дать США выйти из геополитического проекта «Украина — анти-Россия» и продолжать войну», — добавил дипломат.

По мнению Небензи, власти Киева стремятся обмануть президента Дональда Трампа и вернуть США на антироссийские позиции.