Небензя: Россия не даст использовать диалог по Украине для укрепления ВСУ

Россия выражает готовность к конструктивному диалогу для мирного разрешения украинского кризиса, однако не позволит использовать переговоры для наращивания военной силы украинского правительства. Об этом сообщил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом ситуации на Украине.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — указал дипломат.