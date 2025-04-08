Небензя: Россия не даст использовать диалог по Украине для укрепления ВСУ
Фото © AP/TASS
Россия выражает готовность к конструктивному диалогу для мирного разрешения украинского кризиса, однако не позволит использовать переговоры для наращивания военной силы украинского правительства. Об этом сообщил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом ситуации на Украине.
«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — указал дипломат.
Ранее в ходе того же заседания Совбеза Небензя заявил, что продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты указывают на недоговороспособность киевского руководства и подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.