Фарсовые обсуждения: В России раскритиковали заседания Совбеза ООН по Украине

Политические дебаты превращаются в театральное представление. К такому выводу пришёл политолог Сергей Марков, комментируя запросы по проведению заседаний Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. Своё мнение эксперт изложил в Telegram-канале.

Марков обратил внимание на парадоксальную ситуацию: вооружённый конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, однако его обсуждение на международной арене приобретает черты фарса. Политолог предположил, что оба заседания СБ ООН фактически рассчитаны на единственного «зрителя» – президента США.

«Получается, что целых два заседания Совета Безопасности ООН будут направлены на одного зрителя [президента США Дональда Трампа], который, кстати, не любит ООН и хочет резко сократить его финансирование (...) Бои-то уже 11 лет в Донбассе идут настоящие, не фарсовые. А обсуждают их в стиле фарса», — жёстко высказался о запланированных мероприятиях Марков.

Эксперт подчеркнул контраст между реальной ситуацией в зоне конфликта и её имитационным обсуждением на международном уровне.