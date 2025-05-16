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Регион
16 мая, 17:55

Всё наоборот: Захарова раскритиковала Гуттериша за слова о природе украинского конфликта

Захарова: Гуттериш перепутал причину и следствие, говоря о конфликте на Украине

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генсека ООН Антониу Гуттериша о природе украинского конфликта, утверждающего что «неспособность добиться справедливого мира на Украине, сохранив её территориальную целостность, приведёт к подрыву международного права и хаосу во всём мире». В личном телеграм-канале дипломат заявила, что политик перепутал причину и следствие.

«Всё наоборот. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела, путём прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитиризуя Украину, не выполняя решения СБ ООН и тд.»написала она.

На Украине заговорили о втором раунде переговоров
На Украине заговорили о втором раунде переговоров

Напомним, сегодня в Стамбуле завершились переговоры России и Украины. Вскоре после этого в прессе появились сообщения о том, что российские делегаты потребовали от украинских визави вывести ВСУ из четырёх новых регионов России, получили отказ и объявили, что в следующий раз «придётся отдать пять областей». Представители российских СМИ уточнили у делегатов, действительно ли такой разговор произошёл, на что те пошутили, что речь шла не о пяти, а о восьми регионах.

Юрий Лысенко
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