Всё наоборот: Захарова раскритиковала Гуттериша за слова о природе украинского конфликта

Спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генсека ООН Антониу Гуттериша о природе украинского конфликта, утверждающего что «неспособность добиться справедливого мира на Украине, сохранив её территориальную целостность, приведёт к подрыву международного права и хаосу во всём мире». В личном телеграм-канале дипломат заявила, что политик перепутал причину и следствие.

«Всё наоборот. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела, путём прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитиризуя Украину, не выполняя решения СБ ООН и тд.» — написала она.