Всё наоборот: Захарова раскритиковала Гуттериша за слова о природе украинского конфликта
Захарова: Гуттериш перепутал причину и следствие, говоря о конфликте на Украине
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Спикер МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генсека ООН Антониу Гуттериша о природе украинского конфликта, утверждающего что «неспособность добиться справедливого мира на Украине, сохранив её территориальную целостность, приведёт к подрыву международного права и хаосу во всём мире». В личном телеграм-канале дипломат заявила, что политик перепутал причину и следствие.
«Всё наоборот. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине. Кто подорвал — коллективный Запад. Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела, путём прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитиризуя Украину, не выполняя решения СБ ООН и тд.» — написала она.
Напомним, сегодня в Стамбуле завершились переговоры России и Украины. Вскоре после этого в прессе появились сообщения о том, что российские делегаты потребовали от украинских визави вывести ВСУ из четырёх новых регионов России, получили отказ и объявили, что в следующий раз «придётся отдать пять областей». Представители российских СМИ уточнили у делегатов, действительно ли такой разговор произошёл, на что те пошутили, что речь шла не о пяти, а о восьми регионах.