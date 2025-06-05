Великобритания практически исчерпала свои запасы, снабжая Украину всеми видами вооружений последние 3,5 года. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Я бы не сказал, что Великобритания продолжает активно поставлять вооружение. За это время они смогли отгрузить практически всё, что у них было. Теперь им необходимо восполнить свои запасы», – сказал Келин.

Посол также обратил внимание на то, что британцы не слишком интересуются внешнеполитической повесткой. Их больше волнуют внутренние проблемы: безработица, падение уровня жизни и стремительный рост цен. Это действительно заботит обычных граждан Великобритании, подчеркнул он.