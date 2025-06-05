Посол указал на истощённые запасы вооружений Британии из-за Украины
Посол Келин: Арсеналы Великобритании опустели за 3,5 года поставок Украине
Флаг Великобритании. Обложка © unsplash.com / Reinaldo Sture
Великобритания практически исчерпала свои запасы, снабжая Украину всеми видами вооружений последние 3,5 года. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью проекту «ТАСС Дети».
«Я бы не сказал, что Великобритания продолжает активно поставлять вооружение. За это время они смогли отгрузить практически всё, что у них было. Теперь им необходимо восполнить свои запасы», – сказал Келин.
Посол также обратил внимание на то, что британцы не слишком интересуются внешнеполитической повесткой. Их больше волнуют внутренние проблемы: безработица, падение уровня жизни и стремительный рост цен. Это действительно заботит обычных граждан Великобритании, подчеркнул он.
Келин отметил, что многие британцы не понимают, почему их правительство продолжает выделять средства на поддержку Киева. Политика по выбрасыванию денег из бюджета на Украину выглядит малообоснованной и непонятной для народа. Однако вмешательство граждан в эти вопросы незначительно – это прерогатива правительства, заключил дипломат.
Ранее Lfie.ru писал, что Россия потребовала объяснений от США и Британии после атаки ВСУ на аэродромы. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что не знал о готовящемся украинском ударе.