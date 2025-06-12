Уезжает при проблемах: Отец Маска обвинил Стармера в следовании зарубежным указаниям

По мнению Эррола Маска, британский премьер-министр обращается к иностранным советникам для решения проблем в управлении страной.

«Когда возникает какая-то проблема, он отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции», — заявил Эррол Маск в интервью РИА «Новости».