Взрывы и космос: Отец Илона Маска раскрыл, как вырастил из сына гения

Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол сообщил, что интерес его сына к космическим путешествиям возник в раннем детстве, так как в семье постоянно обсуждали научные темы, в частности астрономию. Об этом журналисту Life.ru Эррол рассказал во время «Форума будущего 2050» в Москве.

«Я был в детстве вдохновлён тем, что взрывал всё. Мы с сыном говорили о космическом постоянно. Мы не переставали говорить про ракеты, электрические машины. 100 лет назад все математически начинали путешествовать по космосу», — поделился отец самого богатого человека планеты.

По его словам, сейчас перед наукой стоит вопрос о тщательном изучении гравитации, что поможет совершать длительные полёты на другие планеты. Именно притяжение, по мнению Эррола, должно дать ключ к разгадке, как запустить пилотируемый корабль к Марсу.

«Нужно лететь 2 километра в секунду, чтобы встать на Луну. И нужно лететь 6 месяцев в час, а это вообще не просто, чтобы прибыть на планету, где нет ничего, что уж говорить про Марс», — добавил предприниматель.