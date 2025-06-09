Взрывы и космос: Отец Илона Маска раскрыл, как вырастил из сына гения
Отец Илона Маска рассказал, как подпитывал интерес сына к космосу с детства
Эррол Маск. Обложка © Life.ru
Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол сообщил, что интерес его сына к космическим путешествиям возник в раннем детстве, так как в семье постоянно обсуждали научные темы, в частности астрономию. Об этом журналисту Life.ru Эррол рассказал во время «Форума будущего 2050» в Москве.
«Я был в детстве вдохновлён тем, что взрывал всё. Мы с сыном говорили о космическом постоянно. Мы не переставали говорить про ракеты, электрические машины. 100 лет назад все математически начинали путешествовать по космосу», — поделился отец самого богатого человека планеты.
По его словам, сейчас перед наукой стоит вопрос о тщательном изучении гравитации, что поможет совершать длительные полёты на другие планеты. Именно притяжение, по мнению Эррола, должно дать ключ к разгадке, как запустить пилотируемый корабль к Марсу.
«Нужно лететь 2 километра в секунду, чтобы встать на Луну. И нужно лететь 6 месяцев в час, а это вообще не просто, чтобы прибыть на планету, где нет ничего, что уж говорить про Марс», — добавил предприниматель.
Как писал Life.ru, в Москву впервые прилетел Эррол Маск, отец самого богатого человека в мире Илона Маска. Мужчина и сам является успешным предпринимателем. Эррол выразил искреннее восхищение российской столицей во время своего первого визита. «Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — сказал бизнесмен. Маск-старший прибыл в столицу, чтобы поучаствовать в международном «Форуме будущего 2050».